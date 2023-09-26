Николич: «Счастлив, что после эпохи Семина я удержал клуб на высоком уровне»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» оценил свою работу в московской команде.

«Было второе место, было третье. Плюс победа в Кубке России, групповой этап Лиги Европы и Лиги чемпионов. Как оцениваю? Супер! Если сравнивать с тем, что происходило потом... Разные люди думали, как сделать «Локомотив» лучше. Они могут рассказывать что угодно, но результаты упали, таковы факты. Мне грустно из-за этого. Счастлив, что после эпохи Семина я удержал клуб на высоком уровне. Я действительно полюбил «Локомотив», прекрасно там себя чувствовал. До сих пор со многими на связи», — сказал Николич «СЭ».

В июле 43-летний сербский специалист возглавил клуб из Эмиратов «Шабаб Аль-Ахли».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.