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Сегодня, 22:20

Николич — о голе Мусаева в ворота «Ростова»: «Он главный бомбардир ЦСКА»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал гол нападающего команды Тамерлана Мусаева в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (1:0).

— Мусаев сегодня забил. Он не разочаровал?

— Я уже давно говорил, что нам нужно усиления не в линию атаки. Нам нужен качественный нападающий, способный решать исходы игр. Это не вопрос к Мусаеву. Он супер парень, старающийся, забивающий. Он главный бомбардир нашей команды. Но мы играем не одним нападающим. Это усиление сделает всех ребят сильнее.

— Вы сейчас чувствуете, что характер команды изменился?

— Я очень доволен. Еще месяц до официальных игр. Но парни работают, стараются, несмотря на нагрузки. Если мы также продолжим и обойдемся без травм, этот рабочий процесс даст мне уверенность в хорошем результате весной.

— Пьянич сегодняшний насколько сильно отличается от Пьянича осенней версии?

— Очень сильно отличаются. Он набирает форму. Это видно по тренировкам и это видно даже по сегодняшней игре.

Тамерлан Мусаев, Максим Мухин и&nbsp;Виллиан Роша. Николич перестраивает ЦСКА на новую схему. Игру с «Ростовом» украсил шикарный гол Мусаева
Тамерлан Мусаев
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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