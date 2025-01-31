Сегодня, 22:20
Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал гол нападающего команды Тамерлана Мусаева в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (1:0).
— Мусаев сегодня забил. Он не разочаровал?
— Я уже давно говорил, что нам нужно усиления не в линию атаки. Нам нужен качественный нападающий, способный решать исходы игр. Это не вопрос к Мусаеву. Он супер парень, старающийся, забивающий. Он главный бомбардир нашей команды. Но мы играем не одним нападающим. Это усиление сделает всех ребят сильнее.
— Вы сейчас чувствуете, что характер команды изменился?
— Я очень доволен. Еще месяц до официальных игр. Но парни работают, стараются, несмотря на нагрузки. Если мы также продолжим и обойдемся без травм, этот рабочий процесс даст мне уверенность в хорошем результате весной.
— Пьянич сегодняшний насколько сильно отличается от Пьянича осенней версии?
— Очень сильно отличаются. Он набирает форму. Это видно по тренировкам и это видно даже по сегодняшней игре.