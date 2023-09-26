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Николич: «Общаюсь со многими людьми из российского футбола. Не только из «Динамо» — из разных команд»

Николич прокомментировал информацию о возможном назначении в «Динамо» прошедшим летом
Артем Бухаев
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении в «Динамо» прошедшим летом.

«Со многими людьми из российского футбола я общаюсь, в этом нет секрета. Причем не только из «Динамо» — из разных команд. Но всегда должна быть четкая позиция клуба и тренера. Разговор — это одно, переговоры — другое. А обсуждать при встрече мы можем что угодно! Вот был в «Динамо» Славиша Йоканович, мой земляк. Мы знакомы, хотя не могу сказать, что близкие друзья. Он в прошлом хороший футболист, сейчас неплохой тренер. Иногда клубам нужен совет, помощь, какая-то информация... Словом, с людьми из российского футбола обсуждаем разные темы», — сказал Николич «СЭ».

Марко Николич. «Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
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