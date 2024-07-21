Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:42

Николич — о ничьей с «Ростовом»: «Футболисты оставили все силы на поле»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 1-го тура РПЛ-2024/25.

«Борьба была всю игру, и футболисты оставили все силы на поле. Видно, что устали к концу и одни, и другие. Но это нормальная ситуация для первого тура. Хочу сказать, что и наши игроки, и игроки «Ростова» — молодцы. Погода сегодня была достаточно тяжелой для футболистов, на стадионе было душно», — приводит слова Николича сайт ЦСКА.

Также тренер ЦСКА отметил, что в команде ного новых игроков, которым нужно между собой сыграться.

«Гайч и Бистрович были в аренде в прошлом сезоне, Койта, Жемалетдинов и Круговой только пришли. Но все ребята старались и бились. Качество игры должно быть лучше, конечно. Мы добыли очко в тяжелом бою, теперь двигаемся дальше. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которых на сегодняшнем матче было немало», — отметил Николич.

ЦСКА с 1 очком находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Московская команда 27 июля отправится в гости к «Пари НН».

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
0
Читайте также
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
Бастрыкин поручил проверить слова призывающего убивать россиян украинца
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Карпин — о целях «Ростова» на сезон: «Обезопасить себя от стыков и вылета. Почему мы должны ставить другую задачу?»
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
РПЛ: «Спартак» против «Оренбурга», «Зенит» разгромил «Крылья» и другие матчи 1-го тура
Журова: «Зениту» что, специально проигрывать ради интриги? Это не вариант»
Булыкин считает, что Глушенков уже готов к Европе
Фомин — об удалении: «Ничего умышленного. Хотел иначе начать сезон»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

В ПАОКе сообщили, что следили за Чаловым два года

Дмитрий Андреев назвал Дзюбу самым сложным нападающим, против которого ему приходилось играть