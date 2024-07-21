Николич — о ничьей с «Ростовом»: «Футболисты оставили все силы на поле»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 1-го тура РПЛ-2024/25.

«Борьба была всю игру, и футболисты оставили все силы на поле. Видно, что устали к концу и одни, и другие. Но это нормальная ситуация для первого тура. Хочу сказать, что и наши игроки, и игроки «Ростова» — молодцы. Погода сегодня была достаточно тяжелой для футболистов, на стадионе было душно», — приводит слова Николича сайт ЦСКА.

Также тренер ЦСКА отметил, что в команде ного новых игроков, которым нужно между собой сыграться.

«Гайч и Бистрович были в аренде в прошлом сезоне, Койта, Жемалетдинов и Круговой только пришли. Но все ребята старались и бились. Качество игры должно быть лучше, конечно. Мы добыли очко в тяжелом бою, теперь двигаемся дальше. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которых на сегодняшнем матче было немало», — отметил Николич.

ЦСКА с 1 очком находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Московская команда 27 июля отправится в гости к «Пари НН».