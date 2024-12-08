Николич — о победе ЦСКА над «Факелом»: «Главное, что правильно закончили этот этап сезона»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Факела» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

«Конечно, ребята — молодцы. Очень понравилась сегодняшняя игра. В первую очередь самоотдачей — она была на самом высоком уровне. У «Факела» было отличная беспроигрышная серия, и многие команды теряли очки именно здесь. Нам удалось забрать три очка, и я очень этому рад. Но в первую очередь доволен борьбой, желанием, концентрацией, самоотдачей. Жаль, что не сумели забить еще один гол во втором тайме. Но главное, что правильно закончили этот этап сезона. Сейчас надо отдохнуть, а затем готовиться к сборам и ко второй части сезона», — цитирует Николича пресс-служба армейцев.

ЦСКА (31 очко) ушел на зимнюю паузу на шестом месте в РПЛ. «Факел» (14) завершил первую часть сезона на 14-й позиции.

Воронежцы продлили серию без побед в чемпионате России до 6 матчей. В последний раз команда Дмитрия Пятибратова набрала три очка в игре с «Ахматом» (3:2), которая прошла 18 октября.