Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:36

Николич — о победе ЦСКА над «Факелом»: «Главное, что правильно закончили этот этап сезона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Факела» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

«Конечно, ребята — молодцы. Очень понравилась сегодняшняя игра. В первую очередь самоотдачей — она была на самом высоком уровне. У «Факела» было отличная беспроигрышная серия, и многие команды теряли очки именно здесь. Нам удалось забрать три очка, и я очень этому рад. Но в первую очередь доволен борьбой, желанием, концентрацией, самоотдачей. Жаль, что не сумели забить еще один гол во втором тайме. Но главное, что правильно закончили этот этап сезона. Сейчас надо отдохнуть, а затем готовиться к сборам и ко второй части сезона», — цитирует Николича пресс-служба армейцев.

ЦСКА (31 очко) ушел на зимнюю паузу на шестом месте в РПЛ. «Факел» (14) завершил первую часть сезона на 14-й позиции.

Воронежцы продлили серию без побед в чемпионате России до 6 матчей. В последний раз команда Дмитрия Пятибратова набрала три очка в игре с «Ахматом» (3:2), которая прошла 18 октября.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Читайте также
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Материалы сюжета РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Хочу пожелать болельщикам сохранить веру в команду и в следующем году»
Наумов не удивлен ничьей «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
Слишкович заявил, что вместе с руководством «Оренбурга» намерен решить проблемы команды
Нагорных о ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Уходим на зимний перерыв с высоко поднятой головой»
Геркус о матче «Краснодар» — «Локомотив»: «Результат скорее в пользу москвичей»
Ташуев обратился к игрокам «Ахмата» после победы над «Оренбургом»: «Вы сегодня были настоящими джигитами»
Сегодня
Вчера
Неделя