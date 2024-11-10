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Сегодня, 17:31

Николич о победе ЦСКА над «Крыльями»: «У соперника были острые моменты, но спас Акинфеев»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Очень тяжело здесь играть и побеждать, поэтому эти три очка для нас очень важны. Игра была более ли менее равная. У соперника были острые моменты, но тут спас Игорь Акинфеев. Мы тоже могли решать и завершать атаки. В целом очень доволен этой встречей. Дальше перерыв и готовимся к оставшимся четырем матчам до конца года», — цитирует Николича пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА одержал первую победу в последних четырех встречах во всех турнирах. Красно-синие с 27 очками занимают шестое место в чемпионате России.

«Крылья Советов» не выигрывают в РПЛ с 13 сентября. Клуб из Самары с 12 очками идет на 12-й позиции в турнирной таблице.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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