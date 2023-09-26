Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

26 сентября, 09:30

Николич — о работе с немецкими руководителями: «Мне хотелось быть тренером, а не продавцом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на трансферную политику немецкого руководства железнодорожников.

Марко Николич. «Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»

«Я говорил, что мы будем продолжать бороться за высокие места и прогрессировать, — сказал «СЭ» Николич. — Едва ударили по рукам, появился новый проект. Не продлили контракт с Чорлукой, ушел Крыховяк. Привели других игроков. Они интересные. Я был за, чтобы приходили новые. Но должны были остаться и старые! Нужен симбиоз молодости и опыта — только так можно добиться результата. А если цель — продавать футболистов, это не для меня. Есть миллион специалистов, которые готовы на это. Но не я. Так руководству и говорил. Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом».

Николич также рассказал о покупке новичков в последние дни трансферного окна.

«Где Бека-Бека сейчас? Где Анджорин? Вот про Керка я знаю, он в «Антверпене». Со мной советовались по поводу их покупки, но 25 августа. Перед закрытием трансферного окна. Когда был выбор — или они, или никого», — добавил Николич.

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

ФК Локомотив (Москва)
Алексис Бека-Бека
Марко Николич
Фаустино Анджорин
0
Читайте также
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ принесли с собой западные пулеметы
ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» рассказали об общении с агентом Фомина по продлению контракта

Николич: «Настаивал, чтобы с Чорлукой продлили контракт. Меня не услышали»