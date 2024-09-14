Сегодня, 20:10
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о конфликте с полузащитником «Зенита» Венделом в матче 8-го тура РПЛ. Игры завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.
— У вас произошел конфликт с Венделом?
— Нет, все хорошо. Уже два раза обнялись. И в перерыве, и после игры. Мне показалось, что он показывает в сторону скамейки, когда он праздновал гол. Но он сказал: «Это не вам, это просто мое празднование. У меня есть уважение».
Ранее Вендел рассказал, что извинился перед Николичем.