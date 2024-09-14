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Сегодня, 20:10

Николич — о конфликте с Венделом: «Все хорошо. Уже два раза обнялись»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о конфликте с полузащитником «Зенита» Венделом в матче 8-го тура РПЛ. Игры завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

— У вас произошел конфликт с Венделом?

— Нет, все хорошо. Уже два раза обнялись. И в перерыве, и после игры. Мне показалось, что он показывает в сторону скамейки, когда он праздновал гол. Но он сказал: «Это не вам, это просто мое празднование. У меня есть уважение».

Ранее Вендел рассказал, что извинился перед Николичем.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1). Лусиано Гонду и&nbsp;Дуглас Сантос. Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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