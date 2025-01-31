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Сегодня, 22:12

Николич: «К сожалению, у ЦСКА нет до сих пор никаких усилений. Надежда умирает последней»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о работе клуба на трансферном рынке этой зимой.

— Я доволен тем, как работает и старается команда. Это уже второй сбор. Нагрузка большая. К сожалению, у нас нет до сих пор никаких усилений, поэтому мы делаем ставку на внутренние ресурсы.

— «Зенит» на фоне ваших ожиданий усиления тратит на Энрике 35 миллионов. Насколько это утяжеляет задачу?

— Меня это лишь мотивирует. Мы не нервничаем. Я доволен своими ребятами. У нас ставка на молодежь и своих игроков.

— Вы говорили, что усиления очень нужны? Есть новая информация на этот счет?

— Надежда есть. Надежда умирает последней. Нужно действовать очень правильно и очень умно.

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ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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