Николич — о работе с Рангником: «Сразу сказал, что идеи нормальные, но результата не будет»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» рассказал о работе с бывшим руководителем по спорту и развитию железнодорожников Ральфом Рангником.

«Не в курсе, кто привел Рангника в «Локомотив», — сказал Николич «СЭ». — Но Плутник был первым человеком в клубе. Он амбициозный, молодой. Именно он настаивал, чтобы я переподписал контракт. У нас не возникало никаких проблем. А когда стало понятно, что мы и немецкая команда видим развитие «Локомотива» по-разному, я просто сказал: «Идеи нормальные, но результата не будет». Возглавив клуб после Семина, я тоже мог заявить — мол, наступает революция и время перемен, будем строить современный, атакующий, прессингующий футбол... Говорить-то легко. Самое тяжелое — сделать результат».

Николич также заявил, что был в хороших отношениях с Ральфом Рангником.

«Пару раз пообедали. Я сказал ему: «Мы серьезные люди, можем думать по-разному, но это не мешает нам общаться. Ты видишь так, а я иначе». Мы были в хороших отношениях. Кстати, он говорил, что не принимал решение о моей отставке. Вы же помните пресс-конференцию, где Рангник произнес: «Это не мое решение, не я отправил Марко в отставку». А сейчас есть шутки, кто меня уволил, ха-ха!» — добавил Николич.

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.