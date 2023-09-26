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Сегодня, 09:00

Николич: «У немцев была идея фикс: Баковка — неудобная. А где тренироваться?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал «СЭ» о желании немецких руководителей переехать с тренировочной базы в Баковке.

«С Плутником встречались нечасто. «Локомотив» — большой клуб, где каждый отвечает за свою сферу деятельности. Пару раз мы обедали, обсуждали какие-то технические моменты. Я бился за игроков, за базу... У немцев была идея фикс: «Баковка — неудобная». А где тренироваться? Мы переехали в «Лужники», там все хорошо, но поле только одно. Команда выступала в Лиге чемпионов — и у нас не было тренировочного поля! Мы держали эту информацию внутри, не плакались в СМИ. Сейчас я знаю, что в Баковке сделали потрясающий ремонт. Рад, что удалось хотя бы немного повлиять на это», — сказал Николич «СЭ».

Марко Николич. «Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
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