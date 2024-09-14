Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что команда не заслужила поражения в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Одну вещь я не люблю в футболе — проигрывать. Я так нечасто делаю, но сегодня сказал парням, что если с кем-то можно было проигрывать, то не с нашими парнями сегодня. У нас был настрой, борьба, эмоции, структура и качество игры, но не получилось самого важного — добиться результата. Жаль. Но я им сказал, что не нужно опускать руки и переживать. Если мы будем с такими эмоциями и качеством игры выступать дальше, то у нас все получится», — сказал Николич.

ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».