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Сегодня, 19:59

Николич: «У ЦСКА был настрой, качество игры, но не получилось самого важного — добиться результата»

Николич считает, что ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Зенитом»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что команда не заслужила поражения в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Одну вещь я не люблю в футболе — проигрывать. Я так нечасто делаю, но сегодня сказал парням, что если с кем-то можно было проигрывать, то не с нашими парнями сегодня. У нас был настрой, борьба, эмоции, структура и качество игры, но не получилось самого важного — добиться результата. Жаль. Но я им сказал, что не нужно опускать руки и переживать. Если мы будем с такими эмоциями и качеством игры выступать дальше, то у нас все получится», — сказал Николич.

ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1). Лусиано Гонду и&nbsp;Дуглас Сантос. Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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