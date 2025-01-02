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Сегодня, 15:54

Топич: «Пьянич — один из сильнейших игроков в истории боснийского футбола, он точно поможет ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Сатурна» Марко Топич уверен, что полузащитник Миралем Пьянич поможет ЦСКА в нынешнем сезоне.

«Миралем — один из сильнейших футболистов в истории боснийского футбола. Это футболист высочайшего класса, поигравший за «Рому», «Юве», «Барсу». Ему понадобится время, чтобы адаптироваться в России, но он поможет ЦСКА. У меня в этом нет сомнений. Тем более он работает в команде Марко Николича и может полностью понимать тренерские задумки», — цитирует Топича Metaratings.ru.

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года, подписав контракт по схеме «1+1». В сезоне-2024/25 34-летний босниец провел за армейцев 11 матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru.
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Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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