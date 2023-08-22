Пиццелли считает, что только менталитет может помешать Сперцяну в «Аяксе»

Бывший полузащитник «Краснодара» Маркос Пиццелли поделился мнением о возможном переходе игрока краснодарского клуба Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

«Он сможет играть на уровне «Аякса», это не станет проблемой. Но Эдик родился и вырос в России, и я больше боюсь, чтобы не было проблем с менталитетом. За его игровые качества я не переживаю. Он готов играть в больших командах, тем более в «Аяксе», где играют в отличный футбол, а вот менталитет может помешать. Мы все знаем, что, когда футболист из России едет в Европу, адаптация становится проблемой», — приводит слова Пиццелли Metaratings.ru.

18 августа инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 23-летний армянин хочет продолжить карьеру именно в «Аяксе». Сперцян остается одной из главных целей амстердамцев на летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «Краснодар» 6 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.