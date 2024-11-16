Марков назвал ЦСКА самой организованной командой РПЛ

Нападающий «Факела» Евгений Марков объяснил, почему считает ЦСКА самой организованной командой РПЛ.

«На мой взгляд, ЦСКА — это самая организованная команда премьер-лиги на данный момент. Но у нас со всеми топ-соперниками получались сложные матчи. В каждой отдельной встрече может произойти все, что угодно. Но повторюсь, что по ощущениям, ЦСКА — самые организованные. Тут каждый футболист знает, что ему нужно делать на поле», — цитирует Маркова Legalbet.

После 15 туров ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.