Марков оценил возможный переход Чалова в европейский клуб

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал, что думает о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в европейский клуб.

«Я считаю, Чалов уже давно готов к переезду в Европу. Федя топовый футболист нашего чемпионата. Вижу, как он растет с каждым годом. Я знаю, что Чалов хочет уехать в Европу, потому что сам с ним хорошо общаюсь.

Видимо, у него есть какие-то договоренности с ЦСКА на этот счет, но я надеюсь, что у Феди всё получится, потому что уехать в Европу — его мечта», — цитирует Маркова Legalbet.

Чалов — воспитанник ЦСКА. В прошлом сезоне нападающий забил 16 мячей и отдал пять голевых передач в 41 матче за армейцев.