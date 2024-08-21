Судейство
Сегодня, 11:48
Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал «СЭ» отказ итальянского арбитра Даниэле Орсато от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.
— В ЭСК вошел известный итальянский арбитр.
— И вышел через два дня.
— Да. Вас это удивило?
— Да в принципе нет. Меня уже ничего не удивляет.
— Просто этот состав экспертов по факту разбирает вашу игру.
— Пускай разбирают. У них есть работа. Пускай справляются. Игру со «Спартаком» не тяжело будет разобрать, — сказал Марков «СЭ».
13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Спустя пару дней итальянец вышел из состава ЭСК.