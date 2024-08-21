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Судейство

Сегодня, 11:48

Марков — о выходе Орсато из ЭСК спустя два дня: «Меня уже ничего не удивляет»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал «СЭ» отказ итальянского арбитра Даниэле Орсато от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.

— В ЭСК вошел известный итальянский арбитр.

— И вышел через два дня.

— Да. Вас это удивило?

— Да в принципе нет. Меня уже ничего не удивляет.

— Просто этот состав экспертов по факту разбирает вашу игру.

— Пускай разбирают. У них есть работа. Пускай справляются. Игру со «Спартаком» не тяжело будет разобрать, — сказал Марков «СЭ».

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). Спустя пару дней итальянец вышел из состава ЭСК.

Евгений Марков
Футбол
РПЛ
РФС
Даниэле Орсато
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