Марков рассказал, какой город считает лучшим для жизни в России

Нападающий «Факела» Евгений Марков объяснил, почему считает Москву лучшим городом для жизни в России.

— Москва. Потому что это самый развитый город и самый большой. Здесь все есть. Петербург тоже классный город, но сейчас мы с семьей живем в Москве. Может, после карьеры перееду в Питер.

— Петербург не достает до Москвы?

— В каких-то моментах да. Например, рестораны, учебные заведения — детские сады, потому что у меня двое детей. Кружки какие-то. Это тоже важно. Много моментов, в которых Москва впереди всех, — цитирует Маркова Sport24.

После 29 туров РПЛ «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.