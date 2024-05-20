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Сегодня, 16:06

Марков рассказал, какой город считает лучшим для жизни в России

Виктория Кравченко
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Нападающий «Факела» Евгений Марков объяснил, почему считает Москву лучшим городом для жизни в России.

— Москва. Потому что это самый развитый город и самый большой. Здесь все есть. Петербург тоже классный город, но сейчас мы с семьей живем в Москве. Может, после карьеры перееду в Питер.

— Петербург не достает до Москвы?

— В каких-то моментах да. Например, рестораны, учебные заведения — детские сады, потому что у меня двое детей. Кружки какие-то. Это тоже важно. Много моментов, в которых Москва впереди всех, — цитирует Маркова Sport24.

После 29 туров РПЛ «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-648969-napadayushchiy-fakela-markov-obyasnil-chem-moskva-luchshe-sankt-peterburga-vperedi-vsekh-vo-mnogikh-momentakh
Евгений Марков
ФК Факел (Воронеж)
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