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Сегодня, 13:45

Марков заявил, что в РПЛ не нужен лимит на легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Евгений Марков выступил за отмену лимита на легионеров в РПЛ.

«Считаю, что лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда. Кто лучше, тот играет. Нет ли опасений, что тогда все команды РПЛ будут, как «Зенит», с восемью легионерами в составе? Так, к сожалению, не получится. Для того чтобы привести восемь качественных легионеров, нужны большие деньги, а они есть не у всех», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

С сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит на легионеров по формуле «13+12»: в заявке каждой команды дозволяется иметь 13 иностранных футболистов и не менее 12 игроков с российским паспортом. На поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-markov-limit-na-legionerov-ne-nuzhen-rpl/
Евгений Марков
Футбол
РПЛ
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