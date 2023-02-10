Марков заявил, что в РПЛ не нужен лимит на легионеров

Нападающий «Факела» Евгений Марков выступил за отмену лимита на легионеров в РПЛ.

«Считаю, что лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда. Кто лучше, тот играет. Нет ли опасений, что тогда все команды РПЛ будут, как «Зенит», с восемью легионерами в составе? Так, к сожалению, не получится. Для того чтобы привести восемь качественных легионеров, нужны большие деньги, а они есть не у всех», — приводит слова Маркова «РБ Спорт».

С сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит на легионеров по формуле «13+12»: в заявке каждой команды дозволяется иметь 13 иностранных футболистов и не менее 12 игроков с российским паспортом. На поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.