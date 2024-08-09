Марокканский нападающий Маухуб прибудет в расположение «Динамо» после недельного отпуска

Сегодня, 19:15
Анис эль-Мехди, агент нападающего сборной Марокко Эль-Мехди Маухуба ответил «СЭ» на вопрос о том, когда футболист прибудет в расположение «Динамо».
Форвард принимал участие в футбольном турнире на Олимпиаде-2024. Сборная Марокко стала бронзовым призером Игр.
— После Олимпиады у Мехди будет небольшой отпуск, максимум одна неделя, — сказал эль-Мехди «СЭ».
По информации «СЭ», «Динамо» заплатило марокканскому клубу «Раджа Касабланка» за Маухуба 1,66 миллиона евро. Московский клуб заключил с 21-летним футболистом контракт на 5 лет.