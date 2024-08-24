Марокканский журналист отметил сильные стороны новичка «Динамо» Маухуба

Марокканский спортивный журналист издания 365Scores Хаким Заири в разговоре с «СЭ» отметил сильные стороны новичка «Динамо» Эль-Мехди Маухуба.

«Среди его сильных сторон — игра под давлением, выбор позиции и удар головой. Скорость, особенно в контратаках. Рост помогает ему быстро работать с мячом и без. Самая важная его сила — находить пространство в обороне соперника», — сказал Заири «СЭ».

23 августа «Динамо» объявило о переходе марокканского футболиста из клуба «Раджа Касабланка», за который он провел 24 матча, забил девять голов и отдал одну голевую передачу. Маухуб также отыграл пять матчей за сборную Марокко на ОИ-2024 и отметился одним голом.