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Сегодня, 10:27

Sport24: «Марсель» пока не сделал официальное предложение «Локомотиву» по Изидору

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Марсель» достиг устной договоренности с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором.

«Устная договоренность с Вильсоном Изидором по переходу в «Марсель» действительно достигнута. Но клуб пока не ведет переговоры с «Локомотивом». Официальное предложение еще не сделано», — приводит слова источника Sport24.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за железнодорожников.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 6 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: https://sport24.ru/football/news-568374-marsel-dostig-ustnoy-dogovorennosti-s-napadayushchim-lokomotiva-izidorom
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Вильсон Изидор
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