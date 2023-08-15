Sport24: «Марсель» пока не сделал официальное предложение «Локомотиву» по Изидору

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«Марсель» достиг устной договоренности с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором.
«Устная договоренность с Вильсоном Изидором по переходу в «Марсель» действительно достигнута. Но клуб пока не ведет переговоры с «Локомотивом». Официальное предложение еще не сделано», — приводит слова источника Sport24.
Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за железнодорожников.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего француза в 6 миллионов евро.
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