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Сегодня, 19:28

«Марсель» с высокой долей вероятности арендует нападающего «Локомотива» Изидора

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор с высокой долей вероятности сегодня покинет московский клуб.

В данный момент «Марсель» и «Локомотив» обговаривают финальные условия платной аренды с обязательным правом выкупа 22-летнего нападающего.

Изидор в «Локомотиве» с 2022 года. Футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Марсель
Вильсон Изидор
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
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16
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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