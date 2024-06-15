Якубко: «Не вижу проблем с расширением РПЛ, но нужно только избегать клубов-лифтов»

Бывший нападающий «Амкара» и «Сатурна» Мартин Якубко прокомментировал возможное расширение РПЛ.

«Россия — очень большая страна, две лишние команды могут спокойно играть в лиге, мало что изменится. Но нужно, чтобы у этих клубов были финансовые гарантии и чтобы не получилось так, что через два года их бросят, потому что деньги закончились. Не вижу проблем с расширением, но нужно только избегать клубов-лифтов», — цитирует «РБ Спорт» Якубко.

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ могут обсудить изменение системы обмена командами между лигами. Количество стыковых матчей может быть сокращено вдвое.

Впоследствии президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с «СЭ» также выступил за расширение РПЛ до 18 команд.