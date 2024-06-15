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Сегодня, 04:32

Якубко: «Не вижу проблем с расширением РПЛ, но нужно только избегать клубов-лифтов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Амкара» и «Сатурна» Мартин Якубко прокомментировал возможное расширение РПЛ.

«Россия — очень большая страна, две лишние команды могут спокойно играть в лиге, мало что изменится. Но нужно, чтобы у этих клубов были финансовые гарантии и чтобы не получилось так, что через два года их бросят, потому что деньги закончились. Не вижу проблем с расширением, но нужно только избегать клубов-лифтов», — цитирует «РБ Спорт» Якубко.

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ могут обсудить изменение системы обмена командами между лигами. Количество стыковых матчей может быть сокращено вдвое.

Впоследствии президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с «СЭ» также выступил за расширение РПЛ до 18 команд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-ne-vizhu-problem-s-rasshireniem-rpl-no-nuzhno-tol-ko-izbegat-klubov-liftov/
Мартин Якубко
Футбол
РПЛ
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