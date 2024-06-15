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Сегодня, 07:57

Якубко: «Видимо, время Дзюбы прошло»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Тут можно сказать только одно — все мы стареем, и Дзюба тоже. Видимо, его время прошло. Быть может, какая-то команда из второй половины турнирной таблицы и возьмет его на сезон, но я не знаю, нужен ли он кому-то. Он же наверняка хочет получать зарплату хорошую. Может, нигде и не устроится», — цитирует «РБ Спорт» Якубко.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-vremya-artema-dzyuby-uzhe-proshlo/
Артем Дзюба
Мартин Якубко
Футбол
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