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Якубко: «Не было бы так сложно летать в Россию, я бы точно сходил на КХЛ»

Якубко рассказал об интересе к российскому хоккею
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко рассказал «СЭ» об интересе к хоккею.

«Регулярно слежу за хоккеем. После футбола начал играть в хоккей. Начинал учиться с детьми, сейчас выхожу три-четыре раза в неделю на лед. Могу даже с хоккеистами поиграть. Я очень этим заинтересовался. Мой сосед играет в ярославском «Локомотиве». Не было бы так сложно летать в Россию, я бы точно сходил на КХЛ. У меня друзья из Магнитогорска и Челябинска, которые являются одними из лучших хоккейных регионов России», — сказал Якубко «СЭ».

Также экс-нападающий «Амкара» и «Динамо» рассказал об общении с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

«Не сказал бы, что мы с Малкиным — приятели, скорее знакомые. Мои друзья с ним очень близки. Но если есть возможность где-то встретиться, мы пообщаемся. Не сказал бы, что мы прям друганы, но знаем друг-друга. Когда был чемпионат мира в Словакии, пацаны хотели сходить в ресторан, я немного помог», — добавил Якубко.

В феврале 2024 года международная федерация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Евгений Малкин
Мартин Якубко
КХЛ
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