Якубко: «Абаскалю было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в «Зените»

Экс-нападающий «Амкара» Мартин Якубко выбрал лучшего тренера сезона в России.

«Я бы выделил одного тренера в России — это Семак. Но важно понимать, что у остальных в данный момент нет таких возможностей, как у него. Тому же Абаскалю или любому другому тренеру было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в «Зените», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.