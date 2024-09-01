Мартин Якубко: «Дзюбу, Джикию и Миранчука не берут из-за их зарплат»

Экс-игрок сборной Словакии Мартин Якубко высказался о будущем Артема Дзюбы, Георгия Джикии и Антона Миранчука.

«Первопричина — их зарплаты. Это не самые низкооплачиваемые футболисты. Они сто процентов заиграли бы в любом клубе, не входящем в первую четверку. Но ребята привыкли получать другие деньги, чем им готовы предложить команды с более низкими бюджетами», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Дзюба и Антон Миранчук выступали за «Локомотив», а Джикия — за «Спартак».