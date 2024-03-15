Мартин Якубко: «Питер будет чемпионом, Ивича рано отправили в отставку»

Экс-футболист «Амкара» Мартин Якубко высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

«Я уже не раз и не два говорил, что Питер будет чемпионом. «Краснодар» не выглядел лучше «Зенита» и последней каплей, стала игра с «Химками». Но мне кажется, что чуть-чуть рановато Ивича отправили в отставку. Могли еще подождать, потерпеть 1-2 игры. Хотя мы всех деталей не знаем. Но в «Краснодаре» очень быстро решаются вопросы, тут-тук и все — убираем. Может, настоящего шанса у «Краснодара» биться за чемпионство и не было», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

После зимнего перерыва Ивич успел провести только 3 матча с «Краснодаром» и был уволен после вылета команды из FONBET Кубка России.