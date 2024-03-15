Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 марта, 18:19

Мартин Якубко: «Питер будет чемпионом, Ивича рано отправили в отставку»

Ана Горшкова
Корреспондент
Владимир Ивич
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-футболист «Амкара» Мартин Якубко высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

«Я уже не раз и не два говорил, что Питер будет чемпионом. «Краснодар» не выглядел лучше «Зенита» и последней каплей, стала игра с «Химками». Но мне кажется, что чуть-чуть рановато Ивича отправили в отставку. Могли еще подождать, потерпеть 1-2 игры. Хотя мы всех деталей не знаем. Но в «Краснодаре» очень быстро решаются вопросы, тут-тук и все — убираем. Может, настоящего шанса у «Краснодара» биться за чемпионство и не было», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

После зимнего перерыва Ивич успел провести только 3 матча с «Краснодаром» и был уволен после вылета команды из FONBET Кубка России.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
1
Обсудить
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Оренбурга» Гойкович сравнил «Зенит» с «ПСЖ»

Зуев прокомментировал возможный переход защитника «Зенита» Алипа в европейский клуб