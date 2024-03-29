Источник: Мартинс Перейра может перейти из «Спартака» в европейский клуб

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра может перейти в один из европейских клубов, утверждает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, несколько европейских клубов проявляют конкретный интерес к 27-летнему люксембуржцу. Трансфер может произойти летом.

Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей, 3 гола и 3 результативные передачи.

Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.