Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:41

Мартинс рассказал, когда вернется в общую группу «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в разговоре с «СЭ» рассказал о своем восстановлении.

«Мое здоровье сейчас намного лучше. После зимней паузы уже буду тренироваться с командой», — сказал Мартинс «СЭ».

В сезоне-2022/23 Мартинс забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Спартак». Из-за мышечного повреждения бедра 25-летний люксембуржец выбыл до конца 2022 года.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) московский клуб с 19 очками располагается на 5-й позиции, отставая от лидирующих сине-бело-голубых на 7 баллов.

ФК Спартак (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
«Локомотив» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 1 октября 2022 года
Мостовой: «Если «Нижний Новгород» справится с Промесом, то сможет потрепать «Спартак»
«Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Кержаков: «Сомневаюсь, что «Зенит» не выиграет дома в матче с «Ростовом»
Балахнин о матче против «Зенита»: «Сложно будет «Ростову», но борьбу можно и нужно навязать»
Сохранят ли «Зенит» с «Ростовом» нули в графе поражений после очного матча? Не зазнается ли «Спартак» после Кубка? Интриги тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Маслов: «Не могу сказать, что я кого-то закрыл. Мы играем командой»

Бывший защитник «Динамо» Танасиевич уверен, что Захарян в будущем станет игроком европейского топ-клуба