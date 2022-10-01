Мартинс рассказал, когда вернется в общую группу «Спартака»

Сегодня, 10:41
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в разговоре с «СЭ» рассказал о своем восстановлении.
«Мое здоровье сейчас намного лучше. После зимней паузы уже буду тренироваться с командой», — сказал Мартинс «СЭ».
В сезоне-2022/23 Мартинс забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Спартак». Из-за мышечного повреждения бедра 25-летний люксембуржец выбыл до конца 2022 года.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) московский клуб с 19 очками располагается на 5-й позиции, отставая от лидирующих сине-бело-голубых на 7 баллов.