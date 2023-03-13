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Мартинс рассказал, за счет чего «Спартак» смог забить «Факелу»: «Помогли советы Симоняна»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос «СЭ» о встрече с Никитой Симоняном и Олегом Романцевым на базе красно-белых перед матчем 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Симонян — это легендарный нападающий «Спартака». Они разговаривали с нашими нападающими, давали некоторые совета. Мы использовали эти советы, чтобы забить в матче с «Факелом». Это были вещи, которые должны остаться внутри команды. Мы были очень рады увидеть их. Они дали нам отличную энергию. Они показали, что важно представлять «Спартак», — сказал Мартинс «СЭ».

«Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

Никита Симонян
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Кристофер Мартинс Перейра
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