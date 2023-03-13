Мартинс рассказал, за счет чего «Спартак» смог забить «Факелу»: «Помогли советы Симоняна»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос «СЭ» о встрече с Никитой Симоняном и Олегом Романцевым на базе красно-белых перед матчем 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Симонян — это легендарный нападающий «Спартака». Они разговаривали с нашими нападающими, давали некоторые совета. Мы использовали эти советы, чтобы забить в матче с «Факелом». Это были вещи, которые должны остаться внутри команды. Мы были очень рады увидеть их. Они дали нам отличную энергию. Они показали, что важно представлять «Спартак», — сказал Мартинс «СЭ».

«Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.