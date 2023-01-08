Мартинс скоро вернется к тренировкам «Спартака»

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, рассказал «СЭ», когда футболист вернется к тренировкам «Спартака».

«Когда Мартинс начнет тренироваться вместе с командой? Скоро», — сказал Боннефон «СЭ».

25-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022-го на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол.