Мартинс: «Думаю, что мы победим «Химки» сегодня»

Сегодня, 16:10
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о настрое команды на матч 14-го тура РПЛ с «Химками»
«Думаю, что мы победим «Химки» сегодня. Сделаем все для этого. Думаю, что еще сможем побороться с «Зенитом», — сказал Мартинс «СЭ».
Матч между красно-белыми и подмосковным клубом пройдет сегодня, 23 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования