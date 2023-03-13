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Мартинс — о рекорде Промеса: «Это еще не все! Он хочет большего»

Артем Бухаев
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекордное достижение Квинси Промеса, который забил 101 гол за красно-белых.

«Поздравление Промеса? Ничего особенного. Смеялись, шутили о его рекордном голе. Вы знаете, что он очень сильный игрок. 101 гол, но уверен, что он хочет еще большего. Это хорошо, но это не все», — сказал Мартинс «СЭ».

В матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ нападающий забил 100-й и 101-й гол за красно-белых.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Квинси Промес
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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