Мартинс — о рекорде Промеса: «Это еще не все! Он хочет большего»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекордное достижение Квинси Промеса, который забил 101 гол за красно-белых.

«Поздравление Промеса? Ничего особенного. Смеялись, шутили о его рекордном голе. Вы знаете, что он очень сильный игрок. 101 гол, но уверен, что он хочет еще большего. Это хорошо, но это не все», — сказал Мартинс «СЭ».

В матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ нападающий забил 100-й и 101-й гол за красно-белых.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.