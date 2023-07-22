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Сегодня, 09:30

Мартынович: «Чемпионство «Зенита»? Интрига в РПЛ жива, питерцы могут отступиться»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал об ожидания от нового сезона РПЛ.

— Следил ли ты за переходами в РПЛ? Были трансферы, которые удивили?

— Традиционно у нас самые громкие трансферы совершают «Зенит» и «Спартак». Эти команды можно выделить и сейчас. По остальным пока нет точного понимания — думаю, все будут вкатываться в сезон и смотреть, какие позиции требуют усиления. Трансферное окно-то открыто до сентября.

Отпечаток накладывает и то, что теперь не так легко привезти кого-то в Россию. Но, думаю, мы еще увидим хорошие сделки от «Краснодара», ЦСКА и «Динамо».

— Сезон только начинается, а все уже гадают, в каком туре «Зенит» станет чемпионом.

— Интрига жива! Понятно, что «Зенит» — серьезный клуб с большими возможностями. Но не Боги горшки обжигают. При определенных раскладах и питерцы могут оступиться. Вспомните матч за Суперкубок... Понятно, что на старте сезона команда может быть не в оптимальной форме, но в целом я не увидел какого-то преимущества ["Зенита"]. Мы видим, что «Спартак» хочет навязать им конкуренцию. Да и ЦСКА не останется в стороне.

— А что ждать от «Рубина»?

— Мы много работали над быстрым отбором после потерь мяча — хочется играть агрессивно, быть заряженными на борьбу и результат. Если выложимся в каждом матче и покажем то, что отрабатывали на тренировках, результат придет!

Александр Мартынович
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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