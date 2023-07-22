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Мартынович: «Хочется, чтобы «Рубин» уверенно закрепился в РПЛ»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал о задачах казанской команды в новом сезоне РПЛ.

— На что нынешний «Рубин» может претендовать в РПЛ?

— Очень хочется, чтобы после возвращения нам удалось уверенно закрепиться в премьер-лиге. И финишировать как минимум в середине таблицы.

У нас неплохая команда, но нам есть, в чем прибавить. Не надо питать иллюзий, что мы после выхода из Первой лиги сразу же заскочим на высокое место в РПЛ. Но хочется быть максимально конкурентноспособными. Уверен, попьем кровь всем, в том числе и лидерам чемпионата. «Рубин» ни для кого не станет простым соперником.

— Задачу финишировать в середине таблицы озвучило руководство?

— Я рассказал о своем видении, а задачи от руководства пока не звучали. Как не было и встречи с руководителями — она должна состоятся на днях. Возможно, нам сообщат, что цель намного серьезнее. Может, завтра из Саудовской Аравии купят Криштиану и скажут: «Мы боремся за чемпионство». Увидим!

— 20 лет назад «Рубин» впервые вышел в РПЛ и в дебютном сезоне занял третье место. В сегодняшних реалиях такое возможно?

— Конечно, все возможно! В футболе есть уровень мастерства, а есть степень везения. Можно вкатиться в сезон, выиграть два-три матча и поймать уверенность, драйв. И на этой волне продолжить набирать очки, потому что тебя уже не остановить.

Например, кто в прошлом году мог ожидать, что «Оренбург» навяжет всем борьбу? Или «Ахмат»? В последние годы чемпионат России уравнялся. Если не брать одну команду, которая может себе позволить чуть больше, чем другие, то у всех остальных уровень нивелировался — теперь каждый в состоянии обыграть каждого.

Александр Мартынович. «У нас с Дзюбой было столько дуэлей! С ним надо играть хитрее». Галицкий, цели «Рубина»: интервью Мартыновича

Александр Мартынович
ФК Рубин (Казань)
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