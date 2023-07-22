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Мартынович: «Мой возраст — просто цифра. Если пойму, что совсем тяжело, то закончу»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал, как готовится к матчам в 35 лет и соблюдает режим. В августе защитнику исполнится 36 лет.

— Через месяц тебе исполнится 36 — ты войдешь в топ самых возрастных игроков сезона. Каково вернуться в премьер-лигу в таком возрасте?

— Физически я чувствую себя хорошо и стараюсь поддерживать форму. Не позволяю себе поблажек ни в питании, ни в режиме. Наверное, 36 — это просто цифра.

Я всегда старался себя держать в рамках, в чем-то себе отказывать. Может быть, поэтому по-прежнему играю на таком уровне.

Если пойму, что мне совсем тяжело, то, наверное, закончу. Но пока по тренировкам и тестам я все выдерживаю. Например, у нас есть специальная система и датчики для отслеживания показателей, в том числе физических. И я в лидирующей группе — в 36 лет!

— Навас закончил карьеру в 39 и многие годы был в «Рубине» образцом для подражания для молодых партнеров. Ты готов повторить этот путь?

— Хотелось бы, конечно. Навас выделялся и по игровым качествам, и по личным. Мы не знакомы, но в «Рубине» мне много о нем рассказывали. Мой хороший друг — Сергей Кисляк — играл с Навасом и всегда хорошо о нем отзывался.

Да, это тот пример, которому стоит подрожать! Кого ни спроси, Наваса все уважают.

Александр Мартынович. «У нас с Дзюбой было столько дуэлей! С ним надо играть хитрее». Галицкий, цели «Рубина»: интервью Мартыновича

Александр Мартынович
Сесар Навас
ФК Рубин (Казань)
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