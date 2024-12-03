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Сегодня, 17:25

Мартынович оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Камила Абдурахманова
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Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением о шансах команды Мурада Мусаева побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Думаю, все возможно, у «Краснодара» есть шансы на чемпионство. До «Зенита» всего одно очко, другое дело, что в гонку еще могут включиться и другие команды. Но тем интереснее будет следить за гонкой», — сказал Мартынович «РБ Спорт».

Сейчас «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. Заключительный матч в 2024 году «Краснодар» проведет дома, его соперником будет «Локомотив». Игра пройдет 8 декабря и начнется в 18.30 мск.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мартынович
РПЛ
ФК Краснодар
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