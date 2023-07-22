Мартынович прокомментировал гол Даку в дебютном матче за «Рубин»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович оценил игру новичка «Рубина» Мирлинда Даку в матче против «Локомотива» (2:2) в 1-м туре РПЛ.

Даку вышел в стартовом составе казанцев и на третьей минуте вывел свою команду вперед, отличившись дебютным голом.

— Один из новых нападающих Даку сегодня забил уже на третьей минуте. Он будет как-то проставляться?

— Нападающие для этого и нужны, чтобы делать свою работу. Очень здорово, что он сделал ее качественно. Посмотрим, хотелось, бы, чтобы он дальше продолжал в том же духе, — сказал Мартынович.