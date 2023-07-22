Мартынович: «Против Дзюбы надо играть хитрее»

Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал о противостоянии с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой. Казанцы в субботу в гостях сыграют с московской командой.

— В первом же матче после возвращения в РПЛ тебя ждет противостояние с Артемом Дзюбой. Как готовишься?

— Да у нас с Дзюбой было столько игр и дуэлей! Мы прекрасно друг друга знаем. Понятно, что на теории перед игрой тренеры сделают на нем определенный акцент, но вряд ли я узнаю что-то новое. Я в курсе его сильных качеств. Это классный футболист, который много лет доказывает свой уровень.

— Почему защитникам до сих пор так тяжело действовать против Дзюбы?

— Потому что он физически крепкий футболист. Наверное, в нашем чемпионате не найдется тех, кто потолкаются с Артемом и выиграют все единоборства. С ним надо быть хитрее.

Но в «Локомотиве» и помимо Дзюбы есть игроки, которые могут быть не менее опасны. Там приличная группа, особенно в атаке.