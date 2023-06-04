Мартынович: «Рубину» для РПЛ нужно как минимум три-четыре человека»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович поделился мнением о выходе в РПЛ.

«Думаю, ни одна команда, которая выходила из Первой лиги, не оставляла 100-процентный состав. У нас есть позиции, где уходят футболисты. Поэтому три-четыре человека как минимум нужно. А там дальше я не знаю, как действовать. Это уже больше вопросы к руководству клуба. Мы люди зависимые. А вся селекция и комплектация на тренере и руководстве», — приводит слова Мартыновича «Известия».

По итогам сезона «Рубин» занял первое место в турнирной таблице ФНЛ с 69 очками в 34 матчах и вернулся в РПЛ после одного года отсутствия.