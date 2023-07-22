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Мартынович: «В «Рубине» игроки не знают, в какой схеме будем играть. Карты не раскрыты»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал о том, как изменилась казанская команда после летних сборов с тренером Рашидом Рахимовым.

— Это ваши первые сборы с Рахимовым — в чем отличие от того, что было раньше?

— При Уткульбаеве мы готовились зимой, во время большой паузы. Была возможность втянуться. Нынешние сборы похожи на те, которые устраивал Слуцкий: много футбола, квадратов, интересные тренировки. Плюс мы сразу начали заниматься с максимальными нагрузками. В отпуск дали задания, чтобы мы подготовились — дома выполняли по пять тренировок в обязательном порядке. Потом тренерский штаб посмотрел, кто и как проделал эту работу.

— Как изменилась игра, и в чем отличительные черты нынешнего «Рубина»?

— В разных матчах мы пробовали разные схемы и игровые сочетания. Посмотрим, какую расстановку в итоге предпочтет главный тренер. Допускаю, что он определит это непосредственно перед первой игрой. На тренировках мы делали акцент на несколько схем — и сейчас даже не знаем, как будем играть. Карты не раскрыты.

Рашид Маматкулович наверняка будет отталкиваться и от доступного подбора футболистов. Недавно приехал Иву, который сразу же вышел на поле. Я так понимаю, новички еще к нам подъедут. Поэтому состав и схема будут зависеть от качества и готовности игроков.

— В чем секрет Рахимова? При нем у «Рубина» ни одного поражения в официальных матчах — даже на сборах основной состав никому не уступил.

— Пока рано анализировать наши результаты. При всем уважении к соперникам, уровень сопротивления был недостаточным для того, чтобы ставить оценки. Да, мы сыграли с «Крыльями Советов», но в основном оппоненты были либо нашего уровня, либо чуть ниже.

Говорить, что мы всех победили, не совсем правильно. Хотя победы придают определенную уверенность в себе. И это немаловажная заслуга Рахимова, который нас немного подбодрил, воодушевил. Но только по результатам в сезоне будет понятен наш уровень.

Александр Мартынович. «У нас с Дзюбой было столько дуэлей! С ним надо играть хитрее». Галицкий, цели «Рубина»: интервью Мартыновича

Александр Мартынович
Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
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