Масалитин допустил, что Федотова могли уволить из-за недовольства болельщиков ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отставке главного тренера московской команды Владимира Федотова.

«Была определенная задача, и он с ней не справился. Не попал в тройку, не вышел в финал кубка и возможно из-за этого отставка. Возможно, руководство посмотрело, что болельщики и зрители недовольны игрой ЦСКА в этом сезоне», — сказал Масалитин «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

(Константин Передерий)