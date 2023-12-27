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РПЛ

Сегодня, 03:07

Масалитин: «Файзуллаев — лучший футболист ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру полузащитника Аббосбека Файзуллаева, который был признан лучшим футболистом Узбекистана в 2023 году.

«Файзуллаев заслуживает звание лучшего игрока Узбекистана. Честно, не следил, как он играл за сборную. Если в Узбекистане так посчитали, значит, Аббосбек заслужил эту награду. Сегодня Файзуллаев — лучший футболист ЦСКА. Он очень полезен в атаке армейцев. Что будет дальше с Аббосбеком — неизвестно. Если он парень с головой, то будет и дальше прогрессировать», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-fajzullaev-luchshij-futbolist-tsska/
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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