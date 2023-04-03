Масалитин хотел бы, чтобы ЦСКА составил конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о борьбе за призовые места в РПЛ.

«Было бы очень хорошо, если бы ЦСКА финишировал вторым, но это будет очень проблематично. Ясно, что в нашем чемпионате возможно все. Понятно, хочется оптимизма, что ЦСКА составит конкуренцию «Зениту», но они – это отдельная история. Интрига есть только в борьбе за второе-третье место.

«Зенит» оступится только тогда, когда уже можно будет оступаться. Здесь уже нет никаких шансов. Еще после начала чемпионата было понятно, что «Зенит» будет чемпионом. Все уже было решено давно», – цитирует Масалитина Legalbet.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 51 очко в 21 игре. ЦСКА с 38 баллами располагается на четвертой строчке.