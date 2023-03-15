Масалитин: «Посмотрите на Промеса и Малкома. Хочется, чтобы Карраскаль так играл в ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал вызов полузащитника московского клуба Хорхе Карраскаля в сборную Колумбии.

«Руководству сборной Колумбии виднее, кого вызывать. Если тренер это сделал, значит, Карраскаль им нужен. Не факт, что он будет играть. Если оценивать его нынешнюю форму, то он не большой помощник сборной Колумбии. Возможно, вызов даст ему мотивацию, и Хорхе встрепенется. Все-таки вызов в сборную — это эмоциональный толчок. Будем надеяться, что новые эмоции повлияют на его игру, особенно в ЦСКА», — приводит «Чемпионат» слова Масалитина.

Также он поделился мнением об игре Карраскаля в составе ЦСКА.

«Игру Карраскаля в ЦСКА оцениваю на троечку, и то с большой натяжечкой. Он провел пять-шесть хороших игр из 19 туров — это совсем мало. Посмотрите на Промеса и Малкома — они в одиночку решают судьбу матча. Хочется, чтобы Карраскаль так же играл в ЦСКА», — добавил специалист.

В текущем сезоне 24-летний колумбийский футболист провел 18 матчей за ЦСКА в чемпионате России, отметился пятью забитыми голами и двумя результативными передачами.