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Сегодня, 15:51

Масалитин назвал большим риском назначение Николича в ЦСКА

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Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«Все зависит от руководства, если оно решило поменять Федотова на Николича, значит он подходит им. Назначение тренера, как и трансфер футболиста — это большой риск, и мы увидим, оправдается ли он, только в конце сезона», — сказал Масалитин «СЭ».

В России Николич ранее возглавлял московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны. 3 июня ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.

Константин Передерий

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
3
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