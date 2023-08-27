Масалитин назвал добротным матч «Спартака» и «Ахмата»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что остался доволен качеством игры 6-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом» (0:0).

«Игра была совершенно не скучной, в первом тайме чуть поинтереснее смотрелся «Ахмат», который навязал «Спартаку» свою игру, запрессинговал его в центре поля и вынуждал ошибаться. Во втором тайме все поменялось, «Спартак» атаковал, делал это неплохо, но не хватало все время последнего паса. На последних минутах грозненцы могли выиграть, но мяч попал в Селихова. В целом, добротная игра, результат которой закономерен», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Ахмат» расположился на 8-й строчке, имея в активе 7 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», а грозненская команда встретится с «Уралом».