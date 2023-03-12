Масалитин назвал гол Пиняева «Ахмату» примером для нападающих

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал гол игрока столичного «Локомотива» Сергея Пиняева в ворота грозненского «Ахмата», назвав его примером для всех нападающих.

«Если говорить по голу, то там защитники ошиблись. Но тут надо отдать должное, Пиняев выскочил и очень хорошо с нижней стороны забил прекрасный мяч, потому что с внешней стороны ты бьешь по дальней дуге от вратаря, и очень тяжело на эти мячи реагировать. Ты как бы скрываешь удар. Но это пример для нападающих, как надо реализовывать такие моменты. «Локомотив» сделал изменения, которые приводят к нужному результату. Но «Ахмату» нужно где-то что-то дорабатывать, я ожидал большего от них, тем более в атаке. Сложилось так, как сложилось, поздравим «Локомотив» с победой», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

В 19-м туре РПЛ «железнодорожники» на выезде обыграли «Ахмат» с результатом 1:0, причем матч «Локомотив» доигрывал уже в меньшинстве: на 20-й минуте вторую желтую получил Станислав Макгеев, на 60-й минуте по этой же причине поле покинул Максим Ненахов.